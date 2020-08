Pardubický bluesový festival/Blues pro Špágra

Bluesový festiválek konající se ve dvou dnech, 2.10. a 16.10. 2020.Začátky každého večer v 17:00, konce ve 23:00.Vystoupí 5 kapel každý večer viz. plakát akce.Je to již šestý ročník a zatím se ukazuje, že kráčí správnou cestou.Blues je sice menšinový žánr, ale své místo by v kulturních nabídkách mělo mít.