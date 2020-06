Tři veteráni

Zábavný pohádkový příběh tří vysloužilých vojáků, kteří se zapletou do světa kouzel a jejich povahy a pocit moci je svedou proti sobě. Jak naloží dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a vojenský kuchař Servác s dary, které dostanou od dobrosrdečných skřítků? Při svém putování se dostanou do království Monte Albo, kde se Bimbác zamiluje do princezny Bosany.

Ta je nejen krásná, ale také proradná a postupně vojáky o všechny dary připraví a nechá je vyhnat. Zatímco se princezna s králem radují, co všechno budou moci s kouzelnými věcmi podnikat, vojákům ještě dlouho trvá, než pochopí, co je pro ně na světě opravdu nejdůležitější. Pak se znovu objeví skřítci a zavedou veterány ke stromům s kouzelným ovocem. Po něm naroste Bosaně dlouhatánský nos, který dokonce překročí hranice království. Pomoci jí může jen ovoce z jiného stromu...