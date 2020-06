Královské prohlídky

Na konec června měla správa hradu naplánované královské slavnosti, které se za dlouhá léta staly tradicí. Letos kvůli protikoronavirovým omezením se ve své podobě, jak jsou výletníci z předchozích let zvyklí, konat nebudou. Král Přemysl Otakar II. a královna Kunhuta s družinou tedy neprojedou na koních hlavní branou a nepozdraví na nádvoří své oddané poddané. Nebude tedy ani tradiční doprovodný program na nádvoří.

Správa hradu sáhla po kompromisu, aby návštěvníci nebyli ochuzení. Mohou se těšit na oživené prohlídky. Tentokrát budou se středověkou tematikou, a to o víkendu 27. a 28. června, tedy v původně plánovaném termínu slavností. Ve středověkých prostorách hradu se budou odehrávat různé scény. Samozřejmě že se dostaví také sám Přemysl Otakar II., snad přijede také panovníkova žena, královna Kunhuta. Kteří další urození páni oživí historii na Svojanově? To se všichni zájemci dozvědí přímo na místě.

Návštěvníci se mohou podívat také do galerie v předhradí, která vznikla rekonstrukcí bývalých koníren. V současné době je v ní instalovaná interaktivní výstava „Dracula a ti druzí, krvavá historie“. Představuje tajemné bytosti nejen z historie našich zemí, které spojuje to, že lačnili po lidské krvi. V expozici se výletníci seznámí s hrabětem Draculou, Čachtickou paní, ale také s Abrahamem Van Helsingem, který se problematikou upírů zabýval. Výstavu doplňují oživlé obrazy, aby ti, kteří se rádi bojí, si to na Svojanově pořádně užili.

Přijeďte se pobavit na hrad Svojanov. Do konce června má brány dokořán od 9 do 17 hodin, v červenci až do 18 hodin, a to každý den!