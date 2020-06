Pernštejn(l)ove - Tlustý prase

Divadlo bez zákulisí, Sokolov uvede v sobotu 1. 8. 2020 od 21:00 hořkou komedii nazvanou Tlustý prase. Mladý, úspěšný Tom se na obědě setká s Helenou. Zatímco on je IN, ona je … tlustá jako prase. Je tak jiná než dívky v jeho světě, že se do ní zamiluje. Láska je slepá, ale Tomovo okolí, Carter a Jeannie, ne. Jak dopadne střet světa IN a OUT?