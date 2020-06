Trautenberk tanz metal Walda Gang Léto s Rychtářem 2020

Velké akce a festivaly se pro letošní léto ruší či odkládají. My si ale léto bez koncertů nedovedeme představit, tak plánovaný program Léta s Rychtářem v Hlinsku 2020 jsme rozdělili do více termínů s jednotlivými interprety. A tak i letos, dovolí-li to vládní opatření, budete moci vyrazit na své oblíbené interprety jako Škwor, Rybičky 48, Harlej, Dymytry, Traktor, Chinaski a mnoho dalších...

Kapacita koncertů bude omezena.