Tvořivé úterky pro děti i dospělé

Přijďte k nám tvořit! Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili celou řadu dílni-ček zaměřených především na kreativní tvoření z různých materiálů. Dílničky jsou ur-čeny pro děti i dospělé, doba výroby 30 – 45 min. Dílny se konají ve spolupráci s rodinným centrem MaTami. út 30. 6. od 9.00 do 12.00 hod.

SCHRÁNKA NA PRÁZDNINOVÉ POKLADY Nenoste vzpomínky z prázdninových cest po kapsách, vyrobte si s námi zdobenou schránku na dětské poklady. V MaTami pro děti neomezeného věku, mladší 4 let s doprovodem. út 7. 7. od 9.00 do 12.00 hod.

NETRADIČNÍ BROUČCI Vyrob si svého broučkového talismánka z tvrdého papíru a drátků. Proužkáč pestro-barevný, květinka třpytivá, okáč tečkovaný – druh broučka bude jen na tvé fantazii. V MaTami pro děti neomezeného věku, mladší 4 let s doprovodem. út 14. 7. od 14.00 do 16.00 hod.

KOUZLO SOLAROGRAFIE aneb jak zachytit pohyb slunce Na jakém principu solarografie funguje a o co v ní jde? Už samotný název napovídá, že jde o fotografování drah pohybu Slunce při dlouhé expoziční době. Ke zhotovení solarografického snímku se používá zařízení zvané camera obscura, k jejíž výrobě postačí i obyčejná plechovka. V muzeu, pro děti od 10 let. Cena: 50,- Kč /1ks came-ry obscury. út 21. 7. od 9.00 do 12.00 hod.

KVĚTINOVÝ ZÁPISNÍK Sušenými kvítky z místních lokalit ozdobíme neobyčejný zápisník pro děti i dospělé. V MaTami pro děti neomezeného věku, mladší 4 let s doprovodem. út 28. 7. od 14.00 do 16.00 hod.

GRAVÍROVÁNÍ – zdobení skla Vyzkoušíte si tradiční zdobení skla rytím. vlastníma tvarů, které pro vás máme při-praveny. V muzeu pro děti od 10 let. Cena: 50,- Kč /1ks lahve či sklenice. út 4. 8. od 14.00 do 16.00 hod.

ZVONIVÁ DÍLNA Přijďte si k nám vyrobit veselou letní dekoraci do bytu, na balkón či pergolu. Formič-kami vykrájíte různé tvary, sestavíte si hliněnou zvonkohru svých snů a následně dozdobíte korálky a pírky. V muzeu, pro děti od 3 let. út 11. 8. od 14.00 do 16.00 hod.

HANDMADE TAŠKY Vdechněte obyčejné plátěné tašce život! Ozdobte ji podle vlastní fantazie barvami a fixy, přidělejte knoflíky a plstě. Kdo bude chtít, vyzkouší si i techniku barvení Savem pomocí šablon. V muzeu, pro děti od 8 let. Cena: 50,- Kč/1ks taška. út 18. 8. od 9.00 do 12.00 hod.

OBRÁZKY Z LUŠTĚNIN A SEMÍNEK Z malých zrnek a plodů vytvoříme velká díla. Budeme skládat a lepit a lepit a lepit. V MaTami pro děti neomezeného věku, mladší 4 let s doprovodem. út 18. 8. od 16.00 do 18.00 hod.

MOTIVAČNÍ KARTIČKY PRO DOSPĚLÁKY Zastavte se v prázdninovém shonu a přijďte si s námi u kávy vyrobit motivační kar-tičky. V MaTami pro dospělé. út 25. 8. od 14.00 do 16.00 hod.

VOŇAVÁ DÍLNA Uchovejte si i přes zimu vůni léta a vyrobte si bylinkový sáček, který provoní váš do-mov. Namíchat si můžete směs levandule, máty či vonných olejů. Textilní pytlíčky si poté dozdobíte dle vlastní fantazie. V muzeu, pro děti od 3 let. Cena: 50,- Kč /2ks sáčků.