Rodná světnička Bohuslava Martinů zpřístupněna

Se jménem Bohuslava Martinů je neodmyslitelně spjaté unikátní, romantické, i když pro život trochu nepraktické místo - malá světnička ve věži kostela Sv. Jakuba v Poličce, kde se 8. prosince 1890 budoucí slavný hudební skladatel narodil.

Z důvodu rekonstrukce kostela sv. Jakuba byla světnička po celý rok 2019 uzavřena. Tento rok se ovšem můžete těšit, že opět navštívíte místo, kde pětičlenná rodina Martinů žila až do Bohuslavových 11 let. Hlavou rodiny byl otec Ferdinand, který kromě svého ševcovského povolání vykonával práci pověžného. Jeho úkolem bylo držet stráž proti ohni ve dne i v noci, natahovat věžní hodiny a zvonit klekání.

S rodinou tu žil i ševcovský pomocník, kterému přezdívali „děda“. Pomáhal rodině v domácnosti, a protože světnička byla malá, měl svoji postel pod hodinami ve věži. Celá rodina se musela dělit o prostor o velikosti dvacet pět metrů čtverečních. Že vám to přijde nemožné? Tolik lidí a tak málo místa? Není divu, že když byl Bohoušek malé miminko, spával ve spodní přihrádce prádelníku. Atmosféra života ve výšce 36 metrů nad zemí se také nesmazatelně zapsala do mysli budoucího skladatele.

Ve své vzpomínce z roku 1934 v Paříži píše: „…Myslím, že tento prostor je z mých největších dojmů z dětství, který si nejvíce uvědomuji a který asi hraje velkou úlohu v celém mém názoru na kompozici. Nejsou to malé zájmy lidí, starosti, bolesti nebo i radosti, které jsem viděl z velké dálky, lépe řečeno z výšky. Je to tento prostor, který mám stále před očima a který, zdá se mi, hledám stále ve svých pracích. Prostor a příroda, ne lidi…“ Nechte se v rámci prohlídky vtáhnout do časů, kdy nebyly mobilní telefony, výtahy nahrazovaly rumpály a cestou do bytu jste museli zdolat 192 schodů. Pokud je vystoupáte až do samotné věže kostela, budete odměněni nejen zajímavou prohlídkou, ale i jedinečným výhledem na celé město a jeho blízké okolí.