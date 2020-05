Koncert 14.3.2020 je přeložen na 17.10.2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a s tím souvisejícím zákazem pořádání akcí s účastí veřejnosti. Vstupenky zůstanou v platnosti na nový termín.

Slovenská kapela DESmod v dnešní době zaslouženě patří ke špičce československé hudební scény a to nejen pro svoji dlouhou a veselou kapelní historii, ale taky proto, že na svém kontě mají hned několik nestárnoucích hitů. Svoji zatím poslední desku vydali v roce 2017 a nese název Molekuly zvuku. Na podzim tohoto roku chystají turné Teatro set 2019, na kterém se rozhodli pohrát si s programem a tématy. To vše ale v duchu starého hesla Trapno is not dead! Během svých cest se na jeden večer zastaví i ve Svitavách, aby potěšili své místní fanoušky.