Videoprohlídka ze slatiňanského zámku

Dnes vás zavedeme za plot zámecké zahrady do "nového parku". Ten býval součástí krajinářského řešení prostoru od zámku až pod Nasavrky - prostor se rozvíjel ze zahrady s detailem v podobě záhonů přes volný park za klapačkou (zadní branka do zahrady) až do Slavické obory se sítí cest a staveb. Nový park založil kníže Vincenz Karel z Auerspergu ve 40. letech 19. století, pár let po svém návratu z Anglie.

Podíváme se také ke Švýcárně, na Kočičí hrádek a ukážeme si i jeden velmi zajímavý strom zdejší krajiny. Až uslyšíte křupání, tak to je zdejší sucho, kdy se i práší od bot.

Virtuální prohlídka zde