Děti a technologie

Jaký vliv má zacházení s technologiemi na zdravý vývoj dětí?

Jsou pro děti obrazovky vhodné a od kolika let?

A jak to vnímají samotné děti?

Co se v nich odehrává?



Jak děti připravit na stále digitálnější svět?



Kolik hodin týdně by měly trávit s obrazovkou? Jak vysvětlit dětem, že už je čas počítač vypnout? Jak závislost na technologiích mění naši společnost i nás samotné? Proč jsou děti již odmalička přitahovány technologiemi? Co lze udělat, aby tváří v tvář obrazovkám nepřišly o lidský pohled na svět? Jak se mohou rodiče vyrovnat s permanentním používáním technologií během puberty? Neztratí se děti v rozmanitých sítích, o jejichž zákoutích a nebezpečích my sami máme jen nejasná tušení?

Jak zdravě a bezpečně žít v digitálním světě.

Jak pozorovat vlastní děti hrající si v kyberprostoru s klidem a důvěrou...

O tom, že děti to zvládnou, když to zvládneme my.

Řekneme si, jak na to...