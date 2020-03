Oslavte s MLK Světový den loutkového divadla. Po celou dobu akce, která se koná od 9 do 19 hodin, bude mít každý návštěvník možnost si zasoutěžit a zpestřit si tak prohlídku muzea díky speciálním hracím listům.



Od 15 hodin se můžete těšit na loutkové představení – loutkovou taškařici volně na motivy klasické hry Matěje Kopeckého, s názvem Herkules neboli Drakošlap (Divadelní tvorba ve specifických skupinách).



V časech od 9 do 12 hodin a posléze od 17 do 19 hodin bude akci doprovázet tematický workshop.