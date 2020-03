Tomáš Pilař / Bukolické obrazy

“Malba Tomáše Pilaře je krajinomalba. A to ani ne tak proto, že by se zahleděl do krajiny, a pak ji namaloval, nýbrž poutá ho k ní jeho vlastní téma.”, napsal v roce 2008 filozof Jan Kuneš o Tomáši Pilařovi k jeho pražské výstavě. Už touto větou se mu podařilo vystihnout podstatu Pilařova díla, čistoty a pravdivosti jeho projevu, sounáležitosti a pokory s přírodou. Galerie Art Chrudim vystavuje velkorysé olejomalby skromného a introvertního autora, který nyní představuje své dílo v rodném městě.