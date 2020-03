Probouzení ježibaby ze zimního spánku

Na vědomost se dává, že v KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ® pod hradem Kunětická hora u Pardubic bude 7. března 2020 od 10.00 do 15.00 hodin velká sláva! Muzeum perníku ® v Perníkové chaloupce, jež vystavuje stovky krásných perníků, mistrovsky zdobených i vytlačovaných do dřevěných forem, zahájí svoji 17. sezónu, a to veselým happeningem „Probuzení Ježibaby ze zimního spánku“ v režii spolkové samosprávy, při němž paní Ježibaba oslaví své 17. úřední narozeniny. Na svůj velký den se pečlivě připravuje a dětem i dospělým, cizincům i domorodcům Království perníku bude předvádět své mistrovské umění.

Kdy se ale Ježibaba narodila doopravdy, nikdo s určitostí neví. Podle délky vousů a jiných příznaků lze usuzovat, že je jí více než 750 let. Za to každý vzdělaný člověk ví, že paní Ježibaba z Perníkové chaloupky děti nejí! To je jenom pomluva, že chtěla sníst Jeníčka a Mařenku! Bránila jen svůj majetek a oheň v peci zapálila dle pradávného moudra: "Kdo lže a krade, do pekla se hrabe! Ohnivou cestou, skrz rozpálenou pec…"

Ve skutečnosti má Ježibaba ráda prasečí, a tak pro ni i pro všechny gratulanty domorodci Království perníku, z. s., připravují VEPŘOVÉ HODY v útulně U všech čertů. Uvidí (pokud se řezník nezalekne prasete), jak se z veterinárně zkontrolovaného vepřového masa dělají jitrnice, ovárek, gulášek, prejt, tlačenka,... A budou moci ochutnat, ovšem pouze dokud nebude toto omezené množství čerstvě uvařených produktů spotřebováno!

Muzeum perníku novou sezónu zahájí veselým happeningem, do něhož se může zapojit každý dle svých uměleckých schopností a možností....