Krasohledy ze sbírek Silvie Vackové a výrobců v ČR

Snad každý z nás měl alespoň jednou v ruce krasohled/kaleidoskop – kukátko, které nám většinou tak učarovalo, že jsme chtěli zjistit, co se vevnitř skrývá. Spousta dětí ho rozebrala, aby zjistila, kdo tam ty krásné obrázky vyrábí. A co zjistily? Na to se přijďte podívat na výstavu, kde neuvidíte jen krasohledy/kaleidoskopy, ale i teleidoskopy, pocházející ze sbírky Silvie Vackové a také přímo od domácích výrobců krasohledů.