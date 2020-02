Dymytry + Traktor: Monster Meeting

V roce 2020 vtrhne na českou hudební scénu nový koncertní projekt oblíbených rockových interpretů! Napříč pěti domácími halami a dvaceti open airy odehrají úspěšní Dymytry a Traktor pro fanoušky rocku a metalu speciální společný koncert na velkém pódiu s výpravnou scénou a špičkovou technikou. Navíc obě kapely nebudou příští rok vystupovat v České republice nikde jinde než právě na tomto monstrózním turné.

Oba headlineři chystají pro svoje věrné fanoušky spoustu koncertních i nekoncertních překvapení navazujících na vyprodané turné k novým deskám Revolter a Šachoffnice. Můžete se těšit na dva plnohodnotné sety, speciální hosty vybraných koncertů Trautenberk, Alkehol, další předkapely a hlavně unikátní hudební zážitek, který se odehraje pouze v rámci tohoto tour od března do září. Bude to velké, bude to exkluzivní, bude to monstrózní…

Dymytry Dymytry je česko-ruská metalová kapela z Prahy, která svůj styl nejčastěji označuje jako Psy-core. Skupina hraje od roku 2004. Její image je založená na predátorských maskách z dílny Národního divadla, na mohutných kytarových...