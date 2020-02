Kořeny aneb Život pod zemí

Svět kořenů je plný barev, příběhů a překvapení. Po překročení bludného kořene se zmenšíte a ocitnete se pod zemí, v půdě, kde se rostliny a živočichové několikanásobně zvětší. Věci, které jsou normálně viditelné pouze pod lupou nebo mikroskopem, zde můžete obdivovat v nadživotní velikosti. V tajemné říši kořenů zažijete to, co tu zažívá třeba krtek. A jak krtek vypadá doopravdy? Co má ve spíži a kdo s ním v podzemí ještě bydlí? Jak vypadají kořeny hodně zblízka a co dělají?

Na vlastní oči a uši se přesvědčíte o rozdílném pozemním světě pod loukou, lesem či zahrádkou, a že i pod zemí je opravdu rušno. Dozvíte se o kořenech jedlých, pitných, krásných i vychytralých či jaká tajemství odkrývají v půdě čeští vědci. Výzkumy těchto „podzemních“ biologů z přírodovědeckých fakult i ústavů Akademie věd jsou zde představeny nevšední formou.

Interaktivní výstava má připravena mnohá překvapení i pro naše nejmenší. V krtčí noře na děti tiše čeká spící krtek s žížalí zásobárnou opodál, takže jej mohou nakrmit. Na chvíli se mohou stát i opravdovými herci a zahrát si divadlo v pohádce o veliké řepě. Připraveny jsou kostýmy, kulisy i fotokoutek pro vyfocení se na památku.