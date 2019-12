Betlém vánoční 2019 – Betlém Hlinsko

Výstavu s názvem Betlém vánoční můžete navštívit v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku od 11. prosince do 5. ledna. Těšit se můžete na vyzdobené roubenky a betlémy lidových tvůrců. K vidění bude i unikátní mechanický betlém R. Frinty.

Expozice vyzdobených roubenek připomene, jak se dříve slavily svátky v zimním období - jaké dárky dostávaly děti na Betlémě před 130 lety v mikulášské nadílce, jaké pohoštění se připravovalo pro přadleny nebo jak vypadala oslava Štědrého večera před 100 lety.

Součástí výstavy budou i betlémy lidových tvůrců. Nebude chybět mechanický betlém s postavičkami různých řemeslníků, zajímavý betlém pašijový či betlémy zhotovené ze slámy, papíru a těsta.

V jednom z roubených domků je umístěna i prodejna upomínkových předmětů zásobená výrobky lidových řemeslníků.

Otevírací doba

je denně mimo pondělí. Do 23.12.2019 od 8:30 do 16 hodin. 26.12.2019 je otevřeno od 13 do 16 hodin. 27.12. - 30.12.2019 od 8:30 do 16 hodin. 31.12.2019 od 8:30 do 13 hodin. Do 6.1.2020 pak 8:30 - 16 hodin.