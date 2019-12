V sobotu 21. 12. 2019 Vás správa zámku v Litomyšli a jeho průvodci zvou na rozverné a nekorektní divadelní prohlídky Vánoční Valdštejnské hrátky. Rezervace vstupenek nutná.

Vánoční Waldsteinské hrátky jsou hubaté divadelní prohlídky, kterými 21. 12. 2019 zakončí návštěvnický rok správa zámku v Litomyšli a jeho průvodci. Děj jednotlivých scének Vás přenese do doby vánoční okolo roku 1855, kdy už rodina Waldsteinů trpěla velikými finančními potížemi. Jenže jak to vysvětlit dětem? Navíc, když je na starosti tak veliký zadlužený dům a panství, i potíže jsou dvakrát tak velké. Ale na veselé náladě to nic neubírá!

Prohlídky Vánoční Waldsteinské é hrátky se konají 21. 12. 2019 v 11:00, 13:00 a 15:00.

Jednotné vstupné (beze slev) je 150 Kč na osobu, předběžná rezervace vstupenek je nutná. Rezervace na +420 461 615 067 nebo e-mailem na litomysl@npu.cz.

Součástí prohlídek Vánoční Waldsteinské hrátky není návštěva historického divadla a průvodcovský výklad o dějinách památky.