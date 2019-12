Šaškův svět

Výstava představuje výběr z ilustrátorské i volné tvorby osobitého výtvarníka, spisovatele a světoběžníka Miroslava Šaška (1916–1980).

Svůj život od roku 1948 prožil v emigraci a celosvětově proslul jako autor jedinečné řady THIS IS (To je…) – osmnácti ilustrovaných průvodců světovými velkoměsty a vzdálenými zeměmi pro dětské čtenáře. První z nich věnovaný Paříži se dočkal realizace v roce 1959. Měl úspěch u dětí i dospělých, a tak brzy následovaly další – Londýn, Řím, New York, Benátky atd. Poutavým způsobem prostřednictvím velkých obrázků, koláží, drobných kresbiček a osobních postřehů zachytil atmosféru, kouzlo, památky i banální příběhy obyvatel měst. Jeho typický smysl pro detail i humorná nadsázka jsou stále aktuální a knihy, které s ohledem na jeho osudy a spolupráci s rádiem Svobodná Evropa v Čechách ani ostatních zemích východního bloku nesměly vycházet, si konečně v posledních letech našly cestu k dětským čtenářům i tam, kde byl Šašek doma – v Čechách. Výstava také nabídne prostor k četbě, prohlížení knih a k snění o dalekých cestách.