Mikuláš - Ddm Česká Třebová

Dům dětí a mládeže Kamarád zve děti a rodiče na již tradiční mikulášskou nadílku s názvem Čerte, čerte, počkej až …., na děti se těší Mikuláš.

Kdy:

5.12.2019 15:00 - 17:00



V uvedeném čase můžete přijít kdykoli. Začátek trasy je „u hříbku“.

Vstupné 15,-Kč – děti do 3 let (doprovod zdarma), 30,-Kč – děti od 3 let. Balíčky, které chcete předat dětem je nutno označit jménem a příjmením dítěte. V případě deštivého počasí bude akce zrušena.