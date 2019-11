Vánoce a tradiční pokrmy

– výstava o nejpříjemnějších věcech každého roku – o Vánocích a o jídle. 23. listopadu 2019 – 12. ledna 2020, třída B. Martinů Vánoce jsou prastaré svátky – křesťanské i pohanské. O zimním slunovratu se lidé těšili na prodlužující se dny a snažili se zajistit zdar nového hospodářského roku – úrody – jídla. Každá slavnost je proto spojena se štědrou hostinou. Tak jako v jiných oblastech Čech, i v Poličce a okolí se na Štědrý den jedlo „devatero pokrmů“. Co mezi ně patřilo, se dozvídáme z časopisu Jitřenka (1894). Mělo v nich být, co dal les, pole i sad. A tak se pekla například „nadivajna“ s houbami, vařil se hrách, čočka, kroupy, zelí, řepa, „muzika“ atd. atd. Štědrodenní večeře měla rodinu nejen nasytit, ale každý pokrm také něco symbolizoval. Část večeře nakonec dostal dobytek, drůbež a stromy i duchové zemřelých. Na výstavě ve třídě B. Martinů uvidíte prostřené stoly a porovnáte, co se na nich (a pod nimi) objevovalo v době vlády Karla IV., co v 19. století a co dnes. Poznáte dobo-vé mlsy – křížaly, které děti dostávaly často v podobě panáčků z mikulášských trhů. Seznámíte se se zvykoslovnými předměty „svět“ nebo „třesolka“, které se stavěly z jablek, sušených švestek, krušpánku, nabobtnalého hrachu, pečiva apod. Vánoční a novoroční období bylo pro naše předky časem zklidnění a návštěv. Prožití poklidného adventu i následných svátků přejeme i vám! Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 23. listopadu ve 14.00 hod. V úvodním slo-vu paní Lenka Kmošková ze Spolku archaických nadšenců Sebranice sdělí své prak-tické zkušenosti z přípravy potravin i vaření tradičních jídel. Hlavním bodem progra-mu budou štědrovečerní pokrmy. Ochutnáte jich „devatero“ anebo ještě víc, a to v různých obměnách. Okusíte houbového kubu i mastnou vánočku, obyčejné luštěni-ny i sladkou ovocnou kaši „muziku“. Podělit se můžete o své recepty a navázat na rodinné zvyky. Otevírací doba na přelomu roku 2019/2020 23. – 26. 12. 2019 – zavřeno 27. 12. 2019 – 10.00 – 16.00 hod. – otevřeno 28. 12. 2019 – 1. 1. 2020 – zavřeno