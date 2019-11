Loutka na tělo - výtvarná dílna pro děti

V rámci interaktivní ochotnické výstavy v poličském muzeu se 9. listopadu 2019 uskuteční tvořivé odpoledne pro děti. Vyrábět se bude loutka v jejich velikosti, ať už měří metr nebo dva! „Nevíte, co dělat v nevlídných podzimních dnech? Co takhle popustit uzdu své kreativitě a fantazii! Přijďte si k nám do muzea vyrobit loutku na tělo, velkou jako vy sami. Inspiraci získáte ve výstavě V hlavní roli divadlo… aneb 200 let poličských ochotníků,“ uvádí kurátorka akce Mgr. Simona Valachová.

„Loutku si pak děti dozdobí samolepkami, duhovými papíry a barvami, čím kdo bude chtít. Na podiu v divadelním sále si pak každý bude moc sehrát scénku podle vlastního scénáře a pro ty, kdo mají nenechavé prsty je připravené stínové divadlo, kde mohou předvést svůj talent a znázornit třeba kočku nebo papouška,“ dodává. Dílna se koná 9. 11. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin v poličském muzeu. Vstupné je 50 Kč. Cena, kterou zaplatíte, zahrnuje materiál na výrobu loutky a návštěvu divadelní výstavy. Na té si mimo jiné můžete vyzkoušet různé divadelní kostýmy, zapůjčené místními ochotníky. Zahrát si loutkové divadlo a vyzkoušet si tak, jaké to je být dramatikem a vymýšlet zábavné divadelní hry. Více na www.cbmpolicka.cz