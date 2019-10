Night Shopping - Pardubice

New York, Paris, Milan – města módy, neopakovatelné atmosféry a skvělých nákupů. Přijďte do PALÁCE Pardubice na tradiční podzimní NIGHT SHOPPING, tentokrát ve stylu oblíbených světových metropolí. Kdy? V pátek 15. listopadu, 18.00-22.00 hodin. Večerem provede jedna z nejoblíbenějších českých moderátorek Lucie Borhyová.

Co jsme si pro vás letos připravili?

módní přehlídky s kolekcemi vašich oblíbených značek

ukázky tradičních i moderních tanců

speciální nabídky a slevy v našich obchodech

hudební vystoupení kapely Slza

Přímo během večera proběhne velká soutěž o nové telefony iPhone 11 Pro, Samsung Note a další hodnotné ceny.

PROGRAM NIGHT SHOPPINGU

18.00 Zahájení večera moderátorkou Lucií Borhyovou

18.05 PARIS – Can Can

18.15 Rambo Nation – Street workout show

18.35 InDance – What about us

18.40 Trendy fashion show – módní blok I.

19.10 MILAN – taneční vystoupení

19.20 Soutěžíme s Lucií Borhyovou

19.30 InDance – Makeba

19.35 Extravaganza fashion show – módní blok II.

20.15 NEW YORK – taneční vystoupení

20.30 SLZA

21.20 CABARET – taneční vystoupení

21.20 Soutěžíme s Lucií Borhyovou

21.40 UV Light show

21.50 Losování výherců Velké soutěže

22.00 Sleepy time – ukončení večera

DOPROVODNÝ PROGRAM: KOLOTOČ ŠTĚSTÍ, LÍČENÍ RTŮ S DERMACOL, RELAX ZÓNA PRO MUŽE A FOTOKOUTEK ZDARMA