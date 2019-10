Expedice Borneo

Naše cesta povede tentokrát napříč Malajským poloostrovem. Našim hlavním cílem bude pak deštivý a zelený ostrov Borneo. Z hlavního města Malajsie Kuala Lumpur se vydáme na další průzkum. Budeme obdivovat malajskou kulturu, kterou zpestřují početné čínské a indické čtvrtě, chrámy a trhy. Každodenní zpěv nad mešitami na chvíli přeruší pestrobarevné indické slavnosti. Ochutnáme velmi pestré malajské jídlo. Výbornou indickou placku roti zapijeme čerstvou kokosovou šťávou. Hodně zábavy zažijeme ve starém městě Melaka, kde po ulicích jezdí legračně zdobené rikši. Na opičím kopci je v době krmení také hodně veselo. Večer pak podnikneme romantickou plavbu na řece, kde jsou keříky poseté miliony světlušek. V pohodové rybářské osadě Kuala Sepatang pobudeme déle, než je v plánu. Zdrží nás tady spletité staré uličky, rybářská farma, krevety, ostrorepi a jedovaté ryby fugu. Prošmejdíme také fabriku, kde se ještě pálí dřevěné uhlí jako kdysi za stara. Ve městě George Town budeme obdivovat hlavně nevšední grafity. Na Borneu nás uchvátí deštný prales, tamní bujná zelená vegetace. Máme obrovské štěstí, když uvidíme obrovský květ raflézie, který vykvete jednou za čas. Vydáme se do vesnice bývalých lovců lebek, kde ve svatyni ještě stále visí pravé lidské lebky nepřátelského kmene. U města Sandakan podnikneme výpravy na rezavé orangutany, nosaté a břichaté opice kahau a medvědy malajské. Při nočním průzkumu pak budeme s napětím sledovat létající veverky. Podaří se objevit i létajícího lemura, legračního nártouna s velkýma očima i pomalého lori – jediného jedovatého savce na světě. Cestou nás vylekají jedovatí hadi, obrovské mnohonožky a jiná havěť. Dlouhou dobu vydržíme pozorovat lezce obojživelné – ryby, které umí žít i bez vody. Kdyby lezci žili jen ve vodě, utopili by se. Na řece Kinabatangan podnikneme úžasné výpravy za vzácnými trpasličími slony bornejskými. Budeme lovit kousavé krokodýly, pozorovat pestrobarevné ptáky, rozdováděné opice a další divoká zvířata. Jeskyně Gomatong Cave není nic pro slabší povahy. Stěny i zem jsou plné velkých švábů a jedovatých stonožek. Nad hlavami kvičí spousty netopýrů a vlaštovek. Vlaštovčí hnízda se tady sbírají a prodávají za drahé peníze na polévku. U města Semporna se vydáme za pravými mořskými cikány, kteří ještě stále žijí na plytkém tyrkysovém moři v dřevěných chatrčích na kůlech. Budeme také šnorchlovat, na malých ostrovech obdivovat bahenní sopku a mezi kameny hledat pruhované jedovaté mořské hady. Na dalších výpravách napříč hustým a zapařeným pralesem se opět pěkně zapotíme. Navečer pak vyhledáme žabí jezírko, kde žijí žáby, které také umí létat. Město Kuching nás překvapí moderním mostem, který hraje všemi barvami. Navštívíme také pralesní kmen Iban, jehož lidé žijí pospolu v dlouhých dřevěných domech. Na konci naší cesty se zaposloucháme do bubnů pralesa a budeme obdivovat bujaré tradiční tance až dlouho do noci.