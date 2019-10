Ekonomie dobra a zla

Český bestseller roku 2009 a stejně úspěšné LiStOVáNí touto knihou dokazuje, jak je ekonomie krásná věda a že její kořeny jdou mnohem hlouběji, než si moderní člověk dokáže představit. Poté, co představí nečekaně pestrou škálou pramenů od Eposu o Gilgamešovi přes Bibli až po moderní ekonomy, přichází s kritickou reflexí dnešní doby, až samotnou analýzou současné finanční krize jako příležitosti pro to, aby člověk znovuobjevil sám sebe i svůj vztah k věcem hmotným i duchovním. Jan Kraus o knize řekl: „Takhle by měly vypadat moderní učebnice, jste-li typem jako já, tedy žákem, který se nechce učit, ale přesto chce občas něco vědět.”