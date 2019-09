Nachmelené mlýny - Pardubický pivní festival

Je to tady - srdečně vás zveme v sobotu 14. září od 11 hodin do Automatických mlýnů v srdci Pardubic na pardubický pivní festival – Nachmelené mlýny. V parádním prostředí prožijete krásnou romantickou sobotu na sklonku léta. Představí se vám více než 12 řemeslných a lokálních pivovarů, které přivezou ty nejlepší dobroty, co navařili. Na jednom místě ochutnáte spoustu pivních stylů a speciálů.

1.000 piv pro návštěvníky ZDARMA!

Samozřejmě nebude chybět bohaté občerstvení – kýta na grilu, klobásky, burgery, pizza a další.

No a co by to bylo za festival, kdyby tam chyběla hudba? I na to jsme mysleli, takže k tanci i poslechu nám zahraje pardubická punková legenda – jak píšou na webu kluci z Volantu, „Zem se zachmelí!“ …a mlýny a my všichni se budeme točit s nimi. Punk krásně doplní další hudební styly – trocha bluegrassu, folku, country, rocku i popu.

No máme toho naplánováno víc – sledujte nás, postupně tu budou přibývat další informace. A HLAVNĚ V SOBOTU 14. ZÁŘÍ PŘIJĎTE!

Proč to bude stát za to?

- více než 12 pivovarů

- spousta piva

- skvělé jídlo

- perfektní zábava

- a to všechno na úžasném místě

Vstupné je 50 Kč, děti zdarma.