Omega – Pardubice

Maďarská rocková legenda Omega vyráží na turné 2019 pod názvem "TŰZVIHAR", neboli "STORMY FIRE", "OHNIVÝ VICHR". Fanoušci v České republice se mohou těšit na známé a osvědčené hity Omegy, které budou mapovat průřez celou jejich tvorbou. V průběhu let natočila Omega téměř 40 alb, a to jak studiových nebo koncertních, které jsou nahrány v maďarštině, němčině nebo angličtině.

Jako předkapela vystoupí kapela Citron, česká rocková legenda doprovodí Omegu plnohodnotným koncertem.

Skupina Omega představuje výjimečný hudební fenomén, a to nejen na maďarské scéně. Je nejstarší, a přitom stále aktivní a úspěšně fungující skupinou u našich sousedů. Na celém světě jsou pouze Rolling Stones a Omega, tyto dvě rockové kapely existuji aktivně již 56 let, a obě formace vznikly v témže roce. Kromě států střední a východní Evropy se Omega prosadila i za tehdejší železnou oponou, včetně Velké Británie, Švýcarska a bývalého Západního Německa. Ne náhodou byla proto Omega neoficiálně označována přívlastky jako "Pink Floyd Východu" nebo "Východní Rolling Stones". Stala se významným kulturním exportním artiklem a dlouhodobě je jednou z poznávacích charakteristik Maďarska. Kapela Omega vznikla v roce 1962, stěžejní pro její kariéru byla zejména sedmdesátá léta, kdy hudebníci dalece přesáhli hranice tehdejšího východního bloku. Ve skupině dodnes působí zakládající členové, zpěvák János Kóbor a klávesista László Benkő.

Nejznámější písní kapely je hit "Gyöngyhajú lány", v českém prostředí je tato píseň známá v podání zpěváka Aleše Brichty, pod názvem "Dívka s perlami ve vlasech". Song se objevil v mnoha jazykových verzích, z nichž nejznámější je maďarská, německá a česká. Melodie se objevila i v evropských hudebních žebříčcích, a to díky německé hardrockové skupině Scorpions, která ji natočila pod názvem "White Dove" (Bílá holubice), dodnes někteří fanoušci "Škorpiónů" netuší, že píseň je původem z Maďarska.

Pro české publikum si Omega připravuje překvapení, o kterém János Kóbor prozradil: "Naše první idea byla zahrát si s Blue Effectem, s kterým jsme se v průběhu let stále potkávali na různých koncertech, ale bohužel Radim Hladík zemřel, a proto jsme museli změnit naše plány. Rozhodli jsme se, že speciální věci připravíme s Olympicem, který stejně jako my bude letos slavit padesát sedm let od založení. Jasná zpráva dostane nový kabát. Je to jedna z prvních československých kapel, se kterými jsme se setkali a potom i mnohokrát hráli, poprvé v létě roku 1971. Na koncertech bych chtěl v češtině zazpívat jejich hit Jasná zpráva. Píseň dostane trochu nový kabát ve stylu Omegy, uvidíme, jak se to povede. Před nedávnem jsem se učil i polsky, na koncertě v Polsku jsme zpívali písničku od Czeslawa Niemena, před mnoha tisícovým publikem měla velký úspěch."

Vystoupení Omegy bývají velkou událostí. Na serveru YouTube zaznamenávají videoklipy skupiny Omega neustále velký zájem. Video skladby "Gyöngyhajú lány" zaznamenalo do dnešní doby mnohamilionová zhlédnutí, stejně tak i česká verze Aleše Brichty, pod kterou si můžeme přečíst číslo dosahující 11 milionů zhlédnutí. V České republice se Omega představila například předloni v pražské Lucerně, nebo v roce 2015 zahrála na Karlovarském mezinárodním filmovém festivalu s obrovským úspěchem.

Vystoupení maďarské Omegy bývají vždy velkou událostí a jejich věrní fanoušci i početný fanklub jezdí za kapelou po celé Evropě, věříme, že tomu tak bude i letos.