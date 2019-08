Zahrádkářská a chovatelská výstava Svinčany 2019

Podzimní zahrádkářská a chovatelská výstava ve Svinčanech se uskuteční již po 38. a jsou letos opět pod záštitou Ing. Václava Kroutila, člena rady pro životní prostředí, zemědělství a venkov. Výstavy jsou otevřeny v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 15 hod. Zahrádkáři ze Svinčan v letošním roce slaví 40 let od svého vzniku.

Na zahrádkářské výstavě (v Zahradnictví Kubelkovi) uvidíte prezentaci činnosti Zahrádkářů ze Svinčan za posledních 40 let. Dále uvidíte ovoce a zeleninu z našich zahrádek, výstavu květů jiřin (Zahradnictví Dahlia ze Sloveče), jablka starých odrůd jabloní ze Železných hor a ovoce z ovocnářských firem - Sady Svinčany - Ing. Nevole; Sady Bílé Podolí. K vidění budou odrůdy hroznů vinné révy z Kunětické hory (Ing. Jiří Sedláček), prezentaci včelařů a staré zemědělské nářadí.

V průběhu soboty a neděle bude probíhat v letošním roce mimořádně bohatý doprovodný program, ve kterém v sobotu od 9:30 vystoupí Folklórní soubor Lipka, od 10:30 Ukázky břišních tanců, v 11:00 vystoupí mažoretky z Ronova nad Doubravou, 12:30 Tanec s živým hadem, 13:00 mažoretky z Ronova nad Doubravou, ve 13:30 Ukázka tance se psem (Dogdancing) - pro děti mžnost vyzkoušet si vycvik pejska, od 14:00 Ukázky výcviku dravců s odborným výkladem (dravci na výstavě budou odpoledne mezi 13 - 16 hodinou), 15:00 Představení pro děti (v podání zahrádkářek ze Svinčan) V neděli je naplánováno Pohádkové dopoledne pro děti (loutkové divadelní představení). od 10:00 O neposlušných kůzlátkách a od 11:00 Tajemství pohádkové knížky. Ve 14:30 proběhne vyhlášení nejlepších výpěstků a předání cen, 15:00 Ukončení výstavy. V sobotu i v neděli budou připraveny dílničky pro děti i dospělé a malování na obličej (Facepaiting). V rámci vstupného bude ZDARMA: - naučná stezka pro děti - odměna jistá (zajišťuje Spolek Spolu s dětmi, z.s.) - skákací hrad - zvířecí koutek pro děti Vstup na zahrádkářskou výstavu pro děti do 18ti let ZDARMA Stánkový prodej, občerstvení a parkoviště bude zajištěno. Tešíme se na Vaši návštěvu.