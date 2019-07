Včelí medvídci zpívají

Bráškové Brumda s Čmeldou se probudí po dlouhém, zimním spánku a protože zrovna nemají co na práci, začnou společně vzpomínat, co všechno už společně prožili. Nejvíce ze všeho se ale mají do zpěvu a tak zpívají a zpívají! Když poprvé spatří diváky v publiku, snaží se zjistit, co je to za podivný druh hmyzu. Kromě Roháčka, Kvapníka, Čmelinky a loupežníka Čmelobuba, se v našem příběhu objeví také neviditelný brouk Bubeníček a neviditelná čmeláčí tanečnice Medovinka.