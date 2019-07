Velká bankovní loupež

Vypadá to na klasickou bankovní loupež, ale nic není, jak se zdá. Podaří se vedení malé banky v Minneapolisu ochránit vzácný diamant? Kdo tady vlastně krade? A co na to maďarský princ? Gejzír bláznivých, mnohdy doslova krkolomných situací se odehrává nejen v bance, ale třeba i ve sklápěcí posteli, či dokonce ve větracím potrubí. Nebude chybět ani pořádná love story a hudební hity rock’n’rollové éry minulého století.