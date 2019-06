Letní kino v Poličce - Bohemian Rhapsody

Oscarový film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou „We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian Rhapsody“. Životopisný / Drama / Hudební / Velká Británie / USA, 2018, 134 min.

Akce se koná v rámci festivalu Poličské kutlurní léto, který do prázdninové Poličky přináší spoustu zábavy a dobrodružství pro všechny - africký tanec a bubnování, science show, cestovatelský večer, letní kino pro děti i dospělé, bublinová show, divadla a divadélka, tvořivé dílny pro děti, večery s hudbou a mnohé další zážitky. Kompletní červencový a srpnový program naleznete na webové stránce www.letopolicka.cz. Více se také dozvíte na facebookové stránce Poličské kulturní léto. Festival je projektem Centra Bohuslava Martinů a Městské knihovny v Poličce ve spolupráci s MaTami z. s., organizací, které v zájmu oživení kulturního dění v Poličce během prázdnin pořádají široké spektrum akcí.