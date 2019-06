Sedmý ročník gurmánské akce Beko Fresh Festival, která se koná v Pardubicích v areálu dostihového závodiště o víkendu 15 – 16. června, slibuje inovovaný program, neotřelé speciality a gastronomické zážitky, spoustu zábavy v doprovodném programu.

Tradiční tvář festivalu, Zdeňka Pohlreicha, doplní další hvězdy kuchařského nebe – Roman Vaněk a Radek David, moderátor herec a kuchař Ivan Vodochodský a také herec a autor blogu Gastromapa Lukáš Hejlík. Upgrade zažívá doprovodný program, dětská, pivní i vinařská zóna. Návštěvníci zažijí na vlastní chuťové buňky novinky a trendy v gastronomii - přípravu ryb, poke bowl, vaření na přímém ohni a mnoho dalšího.

Beko Fresh Festival se v Pardubicích poprvé představil v roce 2013. Od té doby se rozrostl nejen co do rozlohy a počtu míst konání, ale také v oblasti nabídky toho nejlepšího, co se z gastronomie u nás dá najít.