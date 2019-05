Dětský den v Boříkovicích se soutěžemi o hodnotné ceny

Fotbalový oddíl Sokol Boříkovice pravidelně pořádá Dětský den. Ten letos proběhne přímo v areálu fotbalového hřiště v Dolních Boříkovicích, jež se nacházejí v blízkosti obce Králíky, v sobotu 8. června 2019. Vyjma bohatého programu si budou děti moci zasoutěžit o ceny, které věnuje společnost Little Tikes.

Program akce, která je naplánována na sobotu 8. června od 12:30, bude bohatý. Děti budou závodit například v hodu míčkem, v chůzi na chůdách, v přetahování lana a řadě dalších disciplín. „Soutěže nebudou pouze sportovního charakteru. Připraveno je i například hádání známých písní a taneční či pěvecká soutěž,“ upřesňuje detaily plánované akce Jan Saňák ml., předseda Sokolu Boříkovice.

Ti nejúspěšnější získají cenné výhry. Společnost Little Tikes, která patří mezi přední výrobce hraček pro děti, věnuje pro Dětský den výhry v hodnotě téměř 9 tisíc Kč. Little Tikes vyrábí již 40 let vysoce kvalitní a inovativní hračky pro chlapce a děvčata všech věkových kategorií. Děti se mohou těšit třeba na tříkolku Little Tikes 5v1 nebo na roboty Ready2Robot.

Marketingová manažerka Jiřina Pešková dodává: „Jsme moc rádi, že můžeme podporovat akce pro děti. Společnost si zakládá na tom, že naše hračky rozvíjí dětskou představivost, a hlavně chuť si hrát, což je obzvláště v dnešní době pro děti velice důležité.“