Muzejní noc - Litomyšl

Rok se s rokem sešel a muzejní noc je opět tady. I letos se do Festivalu muzejních nocí, který probíhá po celé České republice, zapojila také Litomyšl. Jejím cílem je představit kulturní dědictví zajímavým způsobem. A co jsme pro Vás letos připravili? Bude to řada výstav se zajímavými doprovodnými programy, koncerty, nočními prohlídkami a dalšími zajímavými akcemi, které tak návštěvníkům nabídnou mimořádné a nečekané zážitky. Slavnostní zahájení Litomyšlské muzejní noci proběhne před prostorem Regionálního muzea v Litomyšli v 16:00 hodin.

Od této chvíle až do 23:00 hodin budou moci lidé volně vstupovat do expozic institucí, které se k projektu připojily (dle aktuálního programu). Muzejní noc zaštiťuje město Litomyšl a Pardubický kraj prostřednictvím svých organizací, Zámecké návrší a Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě. Podrobný program naleznete na plakátě a stránkách www.rml.cz a zúčastněných organizací. Změna programu vyhrazena. Těšíme se na Vás.