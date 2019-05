Běh pro Světlušku - Svitavy

Běh pro Světlušku budou hostit i Svitavy! V pátek 10. května můžete společně s námi pomoci dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením. Pojďme i my ve Svitavách darovat nevidomým trochu světla…

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Je založen na solidaritě a dobré vůli lidí, je oporou pro ty, kteří na rozdíl od zdravých lidí žijí „ve tmě“, bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. Při běhu pro Světlušku nejde o čas ani co nejlepší výkon, jde o zážitek a chuť pomáhat. Každý účastník totiž zaplacením startovného přispívá na pomoc lidem se zrakovým postižením. Běhá se za tmy, večer, společnost běžcům dělají pouze jejich čelovky.

Trasy pro děti i dospělé povedou ve Svitavách v okolí rybníka Rosnička. Dětská měří 2,6 kilometrů, dospělí zvládnou 4,6 kilometrů. Výběr necháme na vás, není nijak omezen :) Poběží se po trase vytyčené světelnými tyčinkami, pořadatelé pohlídají kritická místa. Start i cíl běhu bude u chaty Rosnička. Již od 19 hodin bude možné koupit startovné ve výši 100 korun a rovněž propagační materiály Světlušky. Děti do 8 let mají startovné zdarma (bez nároku na čelovku). Připravujeme i „výhodný balíček“, který bude k zakoupení dříve než u startu, a to už začátkem května v Městském informačním centru. Co bude tento balíček obsahovat? Jednak startovné za 100 korun a také čelovku ve stokorunové hodnotě. Ti, kteří si pro tento balíček přijdou, nezaplatí jeho skutečnou hodnotu dvě stě korun, ale pouze polovinu – je to vlastně poděkování za to, že se běhu zúčastní.

Běh pro Světlušku bude odstartován v pátek 10. května ve 21 hodin, občerstvení zajistí chata Rosnička a nebude chybět doprovodný program.

U Rosničky bude možné navštívit autobusovou Kavárnu POTMĚ, která je dalším projektem Světlušky. Kavárna do Svitav přijede už v sobotu 11.května dopoledne, veřejnosti se otevře od 15 do 19 hodin u rybníka Rosnička. V kavárně obsluhuje pět nevidomých číšníků za pomoci navigátora. Návštěvník zaplatí u vstupu 150 korun, dostane kávu a s sebou si může odnést i hrníček. Přijďte si vypít voňavou kávu do prostředí, které jste pravděpodobně ještě nenavštívili. Lidé, kteří do Kavárny POTMĚ zavírali, potvrzují, že je to zajímavý zážitek.

Světluška pracuje šestnáctým rokem. Do projektu se zapojilo už více než 80 tisíc dobrovolníků a miliony dárců. Ve velkých městech běhají se Světluškou tisíce lidí, v menších městech stovky. Že se Svitavy nenechají zahanbit? Pojďme také běžet pro Světlušku!