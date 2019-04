Světy v kameni

Výstava představuje fotografie Jiřího Šury.

Sbírání achátů „se vším všudy“ znamená nachodit kilometry v oraništi či v korytech potoků, nebo pravidelně cvičit s lopatou a krumpáčem. Zkušený sběratel rozpozná kus horniny od valounu, který by mohl být achátem. Ale zda je uvnitř opravdu achát, či jen šedavý křemen, to už s jistotou nepozná nikdo.

Okamžik pravdy, kdy se řezaný kámen rozdělí na dvě poloviny, není jen vyvrcholení napjatého očekávání, zda „tam něco bude“. Je to doslova mystická chvíle, neboť od vzniku kamene v hlubinách země uplynulo třeba tři sta milionů let, a vy jste první, kdo vidí jeho vnitřní kresbu. A pokud si uvědomíte, že atomy, ze kterých je kámen vytvořen, možná „spatřily“ světlo poprvé po možná pěti miliardách let, běhá vám mráz po zádech.

Ale když se na vás usměje štěstí a v kameni se objeví překrásná achátová kresba, je to jeden z nejkrásnějších pocitů, třeba jako vidět padat jasnou hvězdu.

Vystavené obrazy jsou detaily kreseb achátů, případně jiných odrůd křemene, velké ve skutečnosti jen několik centimetrů, v některých případech jen několik milimetrů. Vytvořila je příroda, člověk pouze objevuje.

Jiří Šura je pracovník přírodovědného oddělení Východočeského muzea v Pardubicích