MINT Market - Litomyšl

Nezávislá móda, lokální zboží, originální design, zdravé a netradiční lahůdky. To všechno na jednom místě v Litomyšli. Nenechte si ujít MINT Market, a to už v sobotu 27. dubna v Růžové uličce v centru města. Celou ulici obsadí stánky v rámci festivalu Lázně ducha, se kterým se trhy nadšeně propojily. MINT markety jsou prodejní trhy s dlouholetou tradicí. Ze své základny v Brně přinášejí designové a lokální produkty i do dalších měst po celé České republice. A poprvé budou i v Litomyšli.

27.4. 2019

Růžová ulice, Litomyšl

10:00 – 18:00