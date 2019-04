MUZEUM V PŘÍRODĚ VYSOČINA připravilo v památkové rezervaci lidové architektury Betlém v Hlinsku výstavu s názvem Velikonoce na Betlémě. Od 2. dubna do 28. dubna naleznete ve zdejších roubenkách připomínku tradičních jarních obyčejů.

Zjistíte třeba, proč se některé předvelikonoční neděle jmenovaly tak podivně jako Pražná, Kýchavná nebo Družebná. Ale také jaké obyčeje provázely Zelený čtvrtek, Velký páteknebo Bílou sobotu. V roubenkách budou nachystané ukázky různých zvykoslovných předmětů, které provázely jarní lidové obyčeje. Školy pak mohou využít speciálních prohlídek a pracovních listů.

Ve dnech 3. až 6., 14., 16., 17., 23. až 28. dubna výstavu doplní ukázky zdobení kraslic tradičními způsoby, které předvede paní Ivana Jaklová z Chotěboře.

Program Velikonoce na Betlémě můžete navštívit od 2. do 28. dubna od úterý do neděle od 8,30 do 12,30 a od 13,00 do 16,00 hod.

Otevírací doba o velikonočních svátcích:

19. až 22. dubna (včetně) otevřeno 8,30 - 16 hodin, polední přestávka 12,30 až 13 hodin.