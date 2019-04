Státní zámek Litomyšl uvede novou návštěvnickou sezónu voňavou květinovou výstavou Múzy mezi květinami od 6. 4. do 22. 4. 2019. V roce 2019 zámek slaví 20. výročí zapsání zámeckého areálu v Litomyšli do seznamu světového dědictví UNESCO.

Od 6. 4. do 22. 4. 2019 renesanční sály v přízemí zámku v Litomyšli vyzdobí tradiční jarní květinová výstava s názvem Múzy mezi květinami. Květinová aranžmá a floristické objekty byly inspirovány v roce 2019 antickými múzami a antickým uměním. V něm hledali vzory také umělci podílející se na výzdobě litomyšlského zámku od renesance přes klasicismus až po současnost. Výstava je součástí oslav 20 let od zápisu zámku v Litomyšli na seznam světového dědictví UNESCO.

Součástí výstavy bude také představení výtvarných návrhů ze soutěže na výzdobu nové lunetové římsy, plánované na severní straně zámku v rámci projektů obnovy památky.

Sály v přízemí jsou bezbariérově přístupné! Těšíme se na Vás.

Výstava je přístupná od 6. 4. do 22. 4. 2019, vždy od úterý do neděle od 10 do 16 hodin. Každý otvírací den nabízíme krátké komentované prohlídky výstavy se začátky vždy v 11:30 a v 13:30.

Na Velikonoční pondělí 22. 4. 2019 mimořádně otevřeno.

Poslední prohlídka začíná vždy 30 minut před zavírací hodinou. Vstupné 80 Kč, snížené 50 Kč.