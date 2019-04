Pomíjivá krása a divotvorná moc květin po staletí fascinovala filozofy, mystiky i šamany. Květy se staly též velkým tématem umělců, kteří do svých obrazů vkládali skrytá sdělení, jejichž význam byl přístupný pouze zasvěceným. Výstava Voňavost žluté růže představí v přeneseném slova smyslu vizuálně-symbolickou hru hledající napříč uměleckými polohami a směry symboliku květin, růstu, biologického či čistě transcendentálního, explicitního či jen tušeného, jako latentní, marginální nebo rozvíjené a nosné téma objevující se v dílech řady známých ale i méně známých autorů 20. století.

Výstava volně navazuje na projekt Květy touhy a zla, uskutečněný v roce 2017 v GMU v Hradci Králové, a ojedinělým způsobem propojí bohaté sbírkové fondy tří blízkých institucí: Galerie moderního umění v Hradci Králové, GASK – Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře a Východočeské galerie v Pardubicích. Spolupráce tří významných sbírek rozvine původní námět do výrazně větší šíře, současně však bude i sondou do podstaty a složení těchto fondů, hlubinným ponorem do tajemství depozitářů i sbírkových akvizic vydobytých v průběhu několika velmi rozdílných desetiletí 20. a počátku 21. století. Výběr ze sbírek doplní soubor děl hosta výstavy Miloše Šejna. Titul si výstavní projekt vypůjčil od jednoho z pozdních pastelů v regionu ukotveného výtvarného mystika Karla Malicha.