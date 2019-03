Pardubický vinařský půlmaraton

Termín: 13. dubna 2019

Hodina startu: v 13.00 provede slavnostní výstřel primátor statutárního města Pardubice Ing. Martin Charvát

Místo startu: Pardubice, Smetanovo náměstí

Vzdálenost: 21,0975 km

Cíl: Penštýnské náměstí

Limit pro uběhnutí: 3 hodiny

600 Kč do 31. 12. 2018

700 Kč od 1. 1. 2019 - 31. 3. 2019

1 000 Kč od 1. 4. 2019

POZOR!!! od 7. 4. 2019 do 11. 4. 2019 do 24,00 hod. můžete provést registraci, ale bez platby. Platba 1 000 Kč už jen při vyzvednutí startovního čísla a přihlášení v den prezence.

Počet volných míst je omezený a registrace může být předčasně ukončena.

Pátek 12. 4.: 16:00-19:00 hodin objekt Tipsportarény Pardubice vchod od parkoviště

Sobota 13. 4.: 8:00-12:45 hodin objekt Tipsportarény Pardubice vchod od parkoviště

POKUD CHCETE BĚŽET TAKÉ MISTROVSTVÍ ČR V PŮLMARATONU - JE NUTNÉ SE REGISTROVAT U SVÉHO ATLETICKÉHO KLUBU.