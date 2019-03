60. Výtvarné Hlinecko: Luděk Marold 1865–1898

Jubilejní 60. výstava Výtvarného Hlinecka představí tvorbu Luďka Marolda, jedné z nejvýraznějších osobností českého umění konce 19. století.

Toto období, které Francouzi nazývají Fin de siècle, přineslo osobitou duchovní atmosféru, nové umělecké styly, jež zahrnovaly secesi, symbolismus, naturalismus i ornamentální dekorativismus, ale také nová témata, zaměřující se především na kypící život moderního velkoměsta. Marold jako geniální kreslíř s bystrým pozorovatelským talentem se stal jedním z nejpůsobivějších výtvarných interpretů této epochy. Po pražských a mnichovských studiích získal roku 1889 stipendium do Paříže, která jej zcela uchvátila a zásadním způsobem ovlivnila jeho následnou tvorbu. Už roku 1890 byl považován za jednoho z nejlepších ilustrátorů pařížských módních časopisů. V jeho talentu se pojila spontánnost, cit pro barvu i obrovská výtvarná zručnost, díky které dokázal zvláště v technice akvarelu mistrovsky zachytit bohatý život pařížských budoárů, ale i čilý ruch v kavárnách, na ulicích, i intimní chvíle v soukromí. Po návratu do Prahy roku 1897 získal Marold objednávku na malbu panoramatu Bitvy u Lipan pro Výstavu architektury a inženýrství, kterou dokončil jen půl roku před svou nečekanou smrtí ve věku pouhých třiatřiceti let.

Monografická výstava představí vedle prací v oleji především jeho akvarelovou tvorbu, a to díky zápůjčkám z řady institucí, ale návštěvníci budou mít možnost shlédnou i méně známá díla ze soukromých sbírek.