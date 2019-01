Načerpejte energii na kreativním víkendu!

Ve světě tvoření, fantazie a hlavně dobré nálady se ocitnete na prodlouženém víkendu, který pořádá kreativní dílna Aladine 8. až 10. února 2019 v Oucmanicích. Čeká tu na vás celá paleta zajímavých kurzů a technik a hlavně skvělý odpočinek od stresu všedních dní.

V příjemné atmosféře, ve společnosti známých českých výtvarnic a stejně naladěných lidí, si vyzkoušíte průřez nejrůznějšími podobami tvoření. Osaháte si nové techniky, pomůcky i materiály a vnoříte se do kreativního světa, kde na vás nikdo nebude spěchat a na vše bude dost času. Postupně projdete několika oblíbenými kurzy kreativní dílny Aladine. Čeká vás zbrusu nový kurz Ireny Slavíkové nazvaný Textil – Akvarelové tričko, na němž budete experimentovat s akvarelovými nažehlovačkami, hrát si s barvami ve spreji a naučíte se spoustu triků, jak vše propojit do překrásného trička. Gelli plate a papír – Prošívaný deník a „žužu fajnovinky“, to je kurz v podání Madlenky Gieslové, na němž si vyzkoušíte nové kombinace barev, vzorů, vrstev i efektů. Pohrajete si s přenosem obrázků, textů či grafik z časopisů a vše zkompletujete pomocí šicího stroje. Fládrování, to je další kurz, v němž se naučíte už zapomenutou techniku, která vykouzlí strukturu dřeva na jakémkoliv povrchu.

S výtvarnicí Violou Benešovou nahlédnete sto let zpátky, kdy fládrování patřilo mezi oblíbené techniky šikovných řemeslníků, a proměníte obyčejnou kartonovou krabici v box, který nerozeznáte od dřeva. Na kurzu Relaxační kreslení – Od čárky k obrázku, proniknete pod vedením Ivy Ondráčkové do tajů obrazců a čar a objevíte magii opakujících se vzorů. Pohrajete si s razítky, přidáte voskovky, fixy, vyzkoušíte si nejrůznější papíry a zajímavé barevné podklady a nakonec vše svážete do neobvyklého deníku či zápisníku. Do světa skla se nakonec podíváte v neděli, kdy si vyzkoušíte práci s leptací i holografickou pastou, přidáte kontury i třpytky, zkrátka získáte jedinečnou příležitost vyzkoušet si, jak se dá i na skle kreativně vyřádit.