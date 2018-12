Turnaj fanoušků v ledním hokeji

Tento víkend proběhne v pardubické ČSOB Aréně 9. ročník Turnaje fanoušků v ledním hokeji. Domácí tým fanoušků Fan Club HC Pardubice přivítá týmy fanoušků z Hradce Králové, Chomutova, Brna, Mladé Boleslavy, Litvínova, Plzně, Karlových Varů, Českých Budějovic a Sparty Praha. První vhazování proběhne v sobotu v 7.00, avšak podívat se na zkrácené zápasy družstev můžete přijít v průběhu obou dnů do malé a velké haly až do 18.00 v sobotu a do 16.45 v neděli.