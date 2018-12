Živý betlém - Ústí nad Orlicí

Srdečně zveme na Živý betlém ve středu 26. prosince 2018, tentokrát do prostoru Parku u kostela se začátkem v 16 hodin. Od 15.45 budete moci slyšet z balkonu kostela koledy v podání trubačů. V novém parku vystoupí žáci tanečního oddělení ZUŠ pod vedením Pavlíny Lipenské, dále uvidíte živá zvířata a budete se moci připojit k průvodu do kostela, kde bude následovat setkání u jesliček se svatou rodinou a zpěv vánočních koled. Do svých domovů si budete moci odnést betlémské světlo - můžete si přinést vlastní lucerničky. Tradičně zde můžete přispět na studium indického chlapce Árona. Těšíme se, že přijdete v převlečení za pastýře a darovníky.

Místo konání: Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Ústí nad Orlicí)