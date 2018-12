Velká jména historie českého malířství jsme v hlinecké galerii zvyklí vídat převážně v létě, během výstavy Výtvarné Hlinecko. Nyní - koncem roku 2018 se však do zdejších výstavních sálů, mohou milovníci malířství konce 19. a začátku 20. století, opět vrátit. Výstava SKUTEČné obrazy nabízí díky Městskému muzeu ve Skutči průřez tzv. Zvěřinovou sbírkou. V této mimořádné kolekci děl jsou zastoupeni například Václav Brožík, Maxmilian Haushofer, Antonín Chitussi, Alois Kalvoda, František Kaván, Adolf Kosárek, Josef Mánes, Julius Mařák, Gustav Porš, Josef Ullman, Joža Uprka a mnozí další.

Výstava SKUTEČné obrazy bude v Městském muzeu a galerii Hlinsko zahájena slavnostní vernisáží v pátek 23. listopadu a potrvá až do 20. ledna příštího roku. Otevřeno je od úterý do pátku od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. O víkendu pak od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. Ve dnech 24., 25., 26., 31. 12. a 1. 1. je zavřeno.