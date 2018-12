Betlémské světlo na náměstí - Nasavrky

V neděli 23. prosince si můžete od 16:30 do 18:00 přijít na náměstí pro betlémské světlo k nasavrckým skautům. Připraven bude i vánoční čaj a hudební program.

Kdy:

23.12.2018 16:30 - 18:00

Kde:

náměstí u vánočního stromu

Betlémské světlo (německy ORF-Friedenslicht aus Bethlehem, slovensky Betlehemské svetlo, polsky Betlejemskie Światło Pokoju, anglicky Peace Light of Bethlehem nebo Peace Light from Bethlehem, francouzsky Lumière de Bethléem, italsky Luce della Pace da Betlemme) je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do řady míst v mnoha evropských a také několika amerických zemích. Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud se dále šíří většinou po železnici.