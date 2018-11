Bruslení ve Svitavách

Vzhledem k tomu, že v zimním období budou probíhat práce na zastřešení ledové plochy, rozhodla se společnost SPORTES umožnit Svitavským bruslení, a to pomocí instalace umělé ledové plochy. Umístěna bude v areálu Svitavského stadionu. I když se uvažovalo například o umístění na náměstí, vzhledem k možnosti využít stávající zázemí nakonec zvítězily prostory právě prostory stadionu. Plocha bude otevřená pro veřejnost od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019, v čase od 8 do 21 hodin.

Plocha bude mít rozměry 20 x 10 metrů, což je přibližně ¼ velikosti běžného kluziště, proto bude kapacita omezená na 50 osob a JE NUTNÁ REZERVACE. Z tohoto důvodu spustil Sportes rezervační systém - https://sportessvitavy.isportsystem.cz/

Vstupné je stanoveno pro osoby do 15 let věku ve výši 10,- Kč a pro ostatní ve výši 20,- Kč.