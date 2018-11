Zámecké sklepení v moci pekelné - Litomyšl

Od 2. do 5. prosince 2018 ovládne Zámecké sklepení v Litomyšli opět moc pekelná. I tento rok se děti činily, vytrvale zlobily a kniha hříchů se úspěšně plnila.

Program je vhodný pro statečné děti od 6 let či pro trapiče jakéhokoli věku. Návštěvu pekla je možné rezervovat od 1. listopadu na www.smetanuvdum.cz. Na každý vypsaný termín bude k dispozici 30 vstupenek (on-line vždy 24 lístků). Ovšem i ti, kteří si termín nerezervují, mohou do pekla zajít. Na místě bude na každý čas 6 lístků. O volných místech budou organizátoři informovat také prostřednictvím FB.

Během těchto dní se návštěvníci mohou těšit také na mikulášské Sklepení v moci pekelné. Akci Zámecké sklepení v moci pekelné společně pořádají Smetanův dům, Smetanova Litomyšl, o.p.s., Dům dětí a mládeže Litomyšl a Státní zámek Litomyšl.