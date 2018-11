Pekelná jízda na náměstí ve Svitavách

SVČ Tramtáryje, společně s přáteli, pro vás na první adventní víkend 1. 12. a 2. 12. připraví v nadaci J. Plívy pravé nefalšované čertovské peklo, které se záhy promění v přívětivé nebe, kde vás přivítá sv. Mikuláš v doprovodu dobrých andělů. Pojďte vyzkoušet jedinečnou zážitkovou cestu, která je vhodná pro celou rodinu. Chybět nebude ani opravdový lucifer, který je sice přísný, ale statečnost dokáže odměnit. Vzhledem k omezené kapacitě pekla je potřeba si prohlídku předem zamluvit. Učinit tak můžete od 12. 11. v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod na tel. čísle 734 287 285 – Pavel Padyásek. Pokud se neodvážíte do pekla, což by mimochodem byla velká škoda, můžete vidět kompletní čertovské osazenstvo na vlastní oči a to v neděli 2. 12. na náměstí Míru ve Svitavách od 18:15. kde se vám všichni představí v pekelné jízdě. Tímto také svoláváme všechny čerty, kteří mají zájem se pekelné jízdy účastnit, aby kontaktovali pekelného písaře Sirkuše na čertovské hotline 734 287 285